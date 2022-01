MANILA—Sinalubong ng 21-anyos na si Catherine Llantos ang 2022 nang may bagong pag-asa.

Mga 11 minuto makalipas ang hatinggabi Sabado isinilang ni Llantos ang anak na babeng si Alexa sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Santa Cruz, Manila.

Ayon kay Llantos na isang single mother, si baby Alexa ang sagot sa kaniyang mga panalangin.

Meet Alexa and her mom Catherine! Born at 12:11am, Alexa is the first baby to be delivered at Fabella Hospital this year. | @ABSCBNNews pic.twitter.com/cMleG0lXfw