MAYNILA—Bumaba ang firecracker-related injury ngayong pagsalubong ng bagong taon kumpara noong 2021.

Sa press conference sa East Avenue Medical Center, Quezon City nitong Sabado, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na 85 ang nasugatan dahil sa paputok mula December 21, 2021 hanggang alas-3 ng madaling araw January 1.

Ayon kay Duque, bumaba ng 11 porsyento ang bilang kumpara sa 96 sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.

"That’s a bit of improvement," saad ni Duque.

"We have less fireworks-related injuries. Ngunit ang mga bilang ng kaso ay maaaring tumaas sa mga susunod na araw dahil sa mga huling reports at consultations."

Tatlumpu’t-anim ng mga biktima ng paputok ay naitala sa Metro Manila, at karamihan ng biktima ay mga lalaki na nasa edad 11 hanggang 30.

Kadalasang biktima ay dumaan o nanonood lamang na tinamaan ng mga ipinagbabawal na boga, 5-star at piccolo.

Sa East Avenue Medical Center, may tinamaan sa mata matapos biglang sumindi ang sinisilip na fountain, habang isa naman ang tinamaan ng kwitis sa paa.

"Kagaya ng karanasan namin last year during the New Year celebration dalawa lang ang pasyente na dinala dito. That is from 12 o’clock midnight until 2 o’clock in the morning (Sabado)," sabi ni Dr. Alfonso Nuñez, East Avenue Medical Center chief.

Wala namang naitalang naputukan sa Philippine General Hospital.

Samantala, naitala naman ng Philippine National Police ang isang biktima ng ligaw na bala sa bayan ng Dasmariñas, Cavite.

Ayon kay Police Col. Nolie Asuncion ng PNP Firearms and Explosives Office, umabot sa 18 ang kaso ng ilegal na pagpapaputok ng baril mula Disyembre 16, 2021 hanggang Sabado.

Karamihan sa mga nagpaputok ay sibilyan, habang may 2 ring tauhan ng Armed Forces of the Philippines ang nasangkot.

Samantala, 13 naman ang insidente ng sunog, karamihan dahil sa paputok.