'Pagproseso ng PH sa Pfizer vaccine dadali dahil sa WHO clearance'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Makakatulong ang pagsama ng Pfizer vaccine sa emergency use list ng World Health Organization sa pag-apruba ng bakuna sa Pilipinas, ayon sa Department of Health.

"The one from WHO is a welcome addition to the regulatory approvals and therefore that would be a lot easier for the local FDA, our own FDA, to already review all the documents and assess the risk benefit ratio of the said candidate vaccine," ani Health Secretary Francisco Duque III.

Ayon sa WHO, pinag-aaralan ng kanilang mga eksperto ang bakuna ng Pfizer at nakita nilang ligtas at epektibo ito.

Kaya lang, mahirap itong gamitin dahil kailangan nito ng ultra-cold storage facility na nasa -60 hanggang -90 degrees celsius.

Dahil umano rito, tutulong ang WHO para mapag-aralan pa ng mga bansa kung paano maipapadala at maitatago ang bakuna.

Nauna nang sinabi ng FDA na kasama ang regulatory approval ng ibang bansa sa mga titingnan para sa pag-apruba ng emergency use authority ng mga bakuna laban sa coronavirus disease (COVID-19).

Sa ngayon, mahigit 50 bansa na ang nakapagbigay ng bakuna laban sa COVID-19 isang taon matapos unang ma-detect ang virus. Pero ayon sa DOH, mukhang sa Marso pa rin makakapagsimula sa pagbabakuna ang Pilipinas.

"Si Sec. Galvez the vaccine czar has said time and again mga last part of the first quarter around March 2021 to about 2nd quarter and onwards," ani Duque.

Malaking bagay para sa FDA ang pag-apruba ng Pfizer, ayon kay Director General Eric Domingo.

"The WHO Emergency Use Listing is very significant. Our experts are currently evaluating the documents submitted by Pfizer as outlined in our guidelines. I will issue a decision on the application as soon as all the regulatory requirements and procedures are completed," ani Domingo.

-- Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News