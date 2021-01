OFWs sa quarantine nag-video call muna sa pamilya para sa Bagong Taon

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Disyembre 30 nang dumating sa Pilipinas ang pamilya ni Deeds Enriquez mula Singapore.

At dahil kailangang sumailalim sa swab test at hintayin ang resulta nito, sa quarantine facility nila sinalubong ang Bagong Taon.

"Medyo malungkot kami kasi nakaplano kami na mag-celebrate ng bagong taon namin na kasama 'yung iba pa naming kapamilya sa bahay namin," ani Enriquez.

Si Donna Ratnarap naman na galing ng Abu Dhabi ay sa quarantine facility rin nag-Bagong Taon.

"Sinalubong ko po 'yung Bagong Taon na mag-isa at wala naman po ako magagawa kaya tinawagan ko na lang po ang aking pamilya,” ani Ratnarap.

Isa si Ratnarap sa 2,500 OFW na dumating noong huling 3 araw ng 2020.

Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) Administrator Hans Leo Cacdac, kapag nagnegatibo ang resulta ng swab test ng mga OFW ay agad din silang pinauuwi sa kanilang probinsiya at sa bahay na bubunuin ang 14 araw na quarantine.

Pero ang mga nagpopositibo sa COVID-19 test ay idinidiretso sa government hospital kapag symptomatic, habang sa hotel-COVID facility naman ang mga asymptomatic.

Pero sa mga bansang may travel restriction, dahil sa kaso ng bagong COVID-19 variant, mas mahigpit ang ginagawang monitoring.

"Hindi natin pa masabi. I understand meron pang testing going on. Sila lamang ay nag-positive na galing sa bansa kung saan may new COVID strain pero hindi pa talaga natin nasisiguro na sila ay mayroong new COVID strain. Basta ang sigurado ay galing sila sa bansa na may COVID strain kaya under stricter observation sila,” ani Cacdac.

Dahil sa travel restrictions sa ibang bansa nakatutok na ngayon ang Airline Operators’ Council (AOC) sa mga bansang walang travel restrictions para makabawi sa malaking pagkalugi noong 2020.

Pero hindi pa rin anila ito sapat.

"At the end of the day it's not sustainable for an airline to focus on cargo when your aircrafts is designed for passengers. Even the configuration of the aircraft is a passenger aircraft, 'yung flooring ng passenger seats natin," ani AOC chairman Alan Nepomuceno.

Inaasahan ng AOC na mas magiging kampante nang bumiyahe ang mga pasahero pagdating ng bakuna.

— Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News