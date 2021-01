Mga nabiktima ng paputok nabawasan: DOH

Mga nakumpiskang paputok sa isang inspeksiyon sa Bocaue, Bulacan. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Mas kakaunti ang mga dinala sa mga ospital ngayon dahil sa firecracker incidents, ayon sa Department of Health.

Mula Disyembre 21 hanggang umaga ng Biyernes, Enero 1, nakapagtala ng 50 sugatan ang Department of Health. Sa bilang na ito, 49 ay mula sa paputok.

Sa press briefing, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na 85 porsiyento itong mas mababa kaysa sa 340 kaso na naiulat para sa kaparehong panahon noong 2019.

Watch more in iWantTFC

Karamihan umano sa mga nagdulot ng pagkasugat ay mga paputok na itinuturing na legal.

Ayon kay Duque, dapat higpitan pa lalo ang mga patakaran sa mga paputok.

"Ang kinakailangan po dito ay enforcement. Kasi the law is only as good as it is enforced," aniya.

"Hopefully there will be a more stringent law that will ultimately ban the use of any type of firecracker," dagdag niya.

Maaari pang mabago ang bilang ng firecracker-related injuries lalo’t hanggang hanggang Enero 6 ang pagtatala ng ahensiya.

INDISCRIMINATE FIRING

Samantala, may 3 kaso ng indiscriminate firing ang naitala ng Philippine National Police.

Bukod sa insidente sa Lanao Del Sur kung saan namatay ang isang 12 anyos na babae, may ilang kaso rin ng stray bullets ang naitala ng PNP.

Nakadetene rin anila ngayon ang isang pulis matapos ireklamo dahil sa walang habas na pagpapaputok ng kaniyang baril.

Nakagawian ng PNP na selyohan ang kanilang mga baril para maiwasan ang pagpapaputok.

Pero ayon kay PNP spokesperson Ildebrandi Usana, mas disiplinado na ang pulisya ngayon at pananagutin nila ang mga lalabag sa indiscriminate firing policy nila.

"Talagang sadyang pinagtiwalaan ng pamunuan ang kapulisan na 'wag gagawa ng hindi naayon sa batas," ani Usana.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News