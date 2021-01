2 'New Year 2021 babies' isinilang sa Jose Fabella Hospital

Si Michel Ocon at ang kaniyang "New Year baby" na si Jahir. ABS-CBN News

Isinilang ang dalawang New Year babies sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa pagsalubong sa 2021.

Eksaktong hatinggabi ng Enero 1 isinilang ang baby na si Jahir.

Kuwento ng kaniyang ina na si Michel Ocon, January 11 pa ang due date niya at ayaw pa talaga niyang manganak dahil hindi niya gustong sa ospital salubungin ang Bagong Taon.

"Hindi ko inasahan na alas-dose talaga siya. Akala ko 11:30 ng gabi. Kasi sunod-sunod na 'yung sakit eh. Sumigaw na lang sila ako daw 'yung nauna. Nakatingin ako sa orasan, 11:54, 56, 58, sobrang sakit. Susuko na ako eh," ani Ocon.

Nang mayakap ang kaniyang ikatlong anak, noon niya naramdaman ang ginhawa, kaya talagang swak ang pangalang Jahir sa kaniyang New Year baby na ibig sabihin ay "comforter."

Alas-12:01 naman ng umaga nanganak si Sharinelle Mapaa sa panganay niyang si John Aaron.

Aminado siyang malaking pagsubok ang pandemya sa mga tulad niyang buntis, at umabot pa sa puntong umalis siya sa trabaho bilang pag-iingat sa coronavirus.

"Hindi po madali, kailangan lang po ng lakas-loob at pananalig sa Panginoon. Wish ko po na sana malusog siya 'tsaka wish namin maging ok sa 2021," ani Mapaa.

Naka-face mask at face shield ang mga nanganak. Nag-iingat din ang ospital sa mga bisita, maging sa asawa ng mga nanganganak.

"Nagkaroon kami ng crowd control sa premises. Mga kamag-anak, nagkaroon ng restriction. Limited, puwede naman especially kung may special needs," ayon kay Dr. Prima Napa-Lim, medical specialist III.

Hanggang alas-2 ng madaling araw sa unang araw ng bagong dekada ay may 4 sanggol na isinilang sa ospital.

Bukod sa libreng panganak at gamot, handog ng ospital ang isang stroller para sa New Year Babies na simbolo ng bagong panimula at pag-asa sa kapapasok lang na taon.

— Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News