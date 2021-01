2 mainlander Chinese tiklo sa pagdukot, pagtorture sa Taiwanese sa Cavite

Watch more in iWantTFC

Timbog ang dalawang Chinese national sa Cavite matapos umanong dukutin ang isang Taiwanese nitong Huwebes, bisperas ng Bagong Taon.

Inaresto ang dalawang lalaking na kapwa Chinese sa isang safe house sa Cavite pasado alas-7 ng gabi ng Huwebes.

Kinilala sila bilang sina Lu Cheng at Xie Long Hui.

Sa maliit na kuwarto natagpuan ang biktima na puno ng pasa at sugat ang tiyan at likod.

Nabunyag din na nagpapadala ng video ang mga suspek sa nanay ng biktima sa Taiwan, ayon kay Philippine National Police - Anti-Kidnapping Group public information officer Ronaldo Lumactod.

"'Yung video nya na binubugbog siya at pinapahirapan siya, tinutorture siya ng mga suspek ay pinapadala sa kanyang nanay sa Taiwan, para yung nanay niya ang magpadala ng kaukulang ransom," ani Lumactod.

Ayon sa AKG, nakatanggap sila ng reklamo mula sa mga otoridad sa Taiwan na may dinukot mula Parañaque City noong Disyembre 29.

P9 milyon ang hinihingi umanong ransom ng mga suspek kapalit ng paglaya ng biktima.

"Nung Dec 30, nagpadala ng medical kit at pera ang nanay, na naka-address sa Pearl Marina Tower Pacific Avenue Parañaque, pero wala duon sa naturang address ang biktima natin, kaya ang ginawa ng magulang ng biktima natin ay humingi ng tulong," ani Lumactod.

Dahil dito, natunton ang safehouse kung saan natagpuan ang biktima at mga suspek.

Kinasuhan na ang mga suspek ng kidnapping for ransom at serious illegal detention sa Department of Justice.

Patuloy namang tinutugis ang iba pa nilang mga kasama.

— Ulat ni Gracie Rutao