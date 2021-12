MULTIMEDIA

Football field, pinagbabato ng stuffed toys at laruan

ABS-CBN News

Sandaling natigil ang isang football match sa Spain matapos pagbabatuhin ng mga manonood ng stuffed toys at laruan ang football field. Ang mga naipong stuffed toy at laruan, ipamimigay sa mga batang nakatira sa lungsod ng Seville at mga kalapit na lugar nito.