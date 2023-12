MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Libreng pa-carnival ng ‘Tara sa Palasyo’, silipin

MAYNILA – Naglunsad ng carnival experience sa Malacañang Palace grounds para sa taunang "Tara sa Palasyo."

Libre ito sa publiko mula alas-6 hanggang alas-11 ng gabi.

Pinilahan ang carousel o merry-go-round at iba pang ride na pambata.

May mga palaro rin at kainan na tampok ang Filipino street food at pamaskong hain gaya ng puto bumbong.

Hanggang gabi ng Sabado, Disyembre 23, ang atraksyon.

Kasabay naman nito ang tuloy-tuloy na Simbang Gabi sa madaling-araw na magtatapos sa bisperas ng Pasko.

– Ulat ni Michael Delizo, Patrol ng Pilipino