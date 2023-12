MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Carnival rides, tiangge, at food trip tampok sa Christmas pasyalan na ito sa Marikina

ABS-CBN News

MAYNILA – Para sa marami, panahon ng pagsasama-sama ang Kapaskuhan.

Sa Marikina, dinadagsa ang Christmassaya bilang pasyalan.

May carnival rides gaya ng Ferris Wheel, carousel, octopus at iba pa na patok sa mga grupo.

Bukod sa rides at games, puwedeng mamili ng murang panregalo at pamasko tulad ng bag, laruan, sapatos at damit sa tiangge.

Kung magutom, maraming stalls ang nagtitinda ng sari-saring pagkain, mula street foods hanggang rice meals.

– Ulat ni Jose Carretero, Patrol ng Pilipino