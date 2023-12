MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Content creators ibinahagi kung sino’ng gusto nilang maka-collab

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Para sa ilang sikat na content creators, marami silang ipinagpapasalamat ngayong taon.

Sinagot rin nila ang tanong kung sino pa ang gusto nilang maka-collab sa mga susunod na content.

Naging daan para sa maraming Pinoy na maging content creator at influencer ang social media app na Tiktok.

At gaya ng isang komunidad, full force na nagsama-sama ang mga kilalang content creators suot ang kanilang most avant-garde outfits sa Tiktok PH Creators Night.

Kasama sa mga pinarangalan ang aktres na si Marian Rivera na nanalong Breakthrough Artist of the Year at si Arshie Larga bilang Star of the Night.

– Ulat ni Jeffrey Hernaez, Patrol ng Pilipino