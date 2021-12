MULTIMEDIA

THROWBACK: Feeling safe kay Cobra King | Rated K

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Watch more on iWantTFC

Kung ang karamihan sa atin ay takot sa ahas, kaibigan naman ang turing sa kanila ni Val Pelera ng Alaminos City, Pangasinan. At dahil nga sa husay ni Pelera sa paghawak ng mga ahas, kilala siya sa kanilang lugar bilang "king of cobra". Kilalanin natin si Pelera at ang alaga niyang cobra dito sa "Rated K".