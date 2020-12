MULTIMEDIA

Ina na mahigit 40 taon nang gumagawa ng parol, binigyan ng Pamasko

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Isang ina na gumagawa at nagtitinda ng parol sa Las Piñas ang binigyan ng tulong at maagang pamasko ng programang "Iba 'Yan". Mahigit 40 taon nang gumagawa ng parol si Nanay Luz. Problema niya at ng iba pang vendor ang matumal na benta dahil sa pandemya.

Watch more in iWantTFC