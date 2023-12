MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Tzeitel Paras-Carraci Park, unang parke sa Southern California na ipinangalan sa Fil-Am

ABS-CBN News

MAYNILA – Ipinangalan sa late Filipino-American mayor na si Tzeitel Paras-Caracci ang isang liwasan sa City of Duarte, California.

Si Paras ang kauna-unahang Fil-Am na nagawaran ng ganitong pagkilala sa Southern California.

Nagsilbing council member si Paras sa City of Duarte bago naging four-term mayor.

Sa loob ng higit 2 dekada sa public service, marami siyang nakatrabahong non-profit groups at binigyang-tuon din niya ang mga kabataan.

Bukod sa naging ambag ni Paras sa komunidad, kilala rin siya na “super fan” ni Hello Kitty at binansagang ‘Mayor Hello Kitty’.

Minsan na ring naisama sa exhibit sa Duarte Historical Museum ang personal collection ni Paras ng Japanese cartoon character.

Namatay si Paras noong August 2022 dahil sa stage 4 lung cancer.



– Ulat ni Steve Angeles, Patrol ng Pilipino