Patrol ng Pilipino: Maraming Pinoy ‘takot’ sa HIV testing

ABS-CBN News

MAYNILA – Dahil sa stigma at takot sa diskriminasyon, hindi nagpapa-test ang marami na isang sanhi nang patuloy na pagtaas ng kaso ng HIV at AIDS sa bansa, ayon sa advocacy groups.

May 1,518 na bagong kaso ng HIV, ayon sa pinakahuling datos ng DOH noong Hunyo.

Mula siyam na mga bagong kasong naitatala araw-araw noong 2012, umakyat ito sa 40 noong 2022 at 48 kada araw ngayong taon.

Panawagan ng UNAIDS Philippines, dapat nang buwagin ang mga maling paniniwala patungkol sa mga indibidwal na may HIV o persons living with HIV (PLHIV), at AIDS.

Sa kampanyang 'Visibility is Key’, ipinararating ng PLHIV ang mensahe at ipinapakita na normal pa rin silang nakapamumuhay sa kabila ng kanilang kalagayan sa tulong na rin ng antiretroviral therapy.

– Ulat ni Jeffrey Hernaez, Patrol ng Pilipino