Sa'n Tayo NXT? Play Line Friends NewJeans Pop-up Store

ABS-CBN News

Heads-up, Filo Bunnies! May NewJeans pop-up store na sa isang mall sa Ortigas, Pasig. Mabibili sa pop-store ang iba't ibang official merch featuring Minji, Hanni, Danielle, Haerin, and Hyein. Magtatagal ang pop-up store hanggang December 23, 2023.

