ALAMIN: Paano magka-diploma kung di nakapasok sa regular na eskuwelahan?

ABS-CBN News

Gustong makakuha ng diploma ngunit nag-aalangang pumasok sa eskuwelahan dahil may edad na?

May alternatibong ruta ang DepEd para makapagtapos ng pag-aaral ang mga out-of-school youth, mga katutubo at mga may edad na. Libre pa itong inaalok sa mga pampublikong paaralan.

Alamin sa video na ito kung ano-ano ang maaaring matutunan sa Alternative Learning System curriculum ng pamahalaan.

