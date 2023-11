MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Michelle Dee excited nang sumabak sa Miss Universe

ABS-CBN News

MAYNILA – Excited na ang pambato ng Pilipinas na si Michelle Dee sa kanyang laban para maiuwi ang panglimang korona ng bansa sa ika-72 Miss Universe.

“I am ready and excited to enjoy the process and to grow as well,” ani Dee.

Mainit na sinalubong ng mga Pilipino ang beauty queen nang lumapag siya sa Los Angeles sa Estados Unidos noong October 31.

Mamamalagi ng ilang araw si Dee sa US bago tumungo ng El Salvador na venue ng pageant.

Mapapanood ang live telecast ng Miss Universe 2023 sa Kapamilya Channel, Metro Channel, A2Z and iWantTFC, alas-9 ng umaga, oras sa Pilipinas, sa Nobyembre 19.

– Ulat ni Steve Angeles, Patrol ng Pilipino