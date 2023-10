MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Pinoy folklore, pop culture bida sa Halloween party sa museum

ABS-CBN News

MAYNILA – Mula kay Darna hanggang manananggal, hindi lang katatakutan kundi pagbibida rin sa sa kulturang Pinoy ang tema ng isang Halloween costume party sa National Museum of Anthropology.

Tinawag itong “Shake, Rattle, and Ball” na inorganisa ng personalidad na si Tim Yap.

Pabonggahan bilang mga karakter sa Pinoy mythology, folklore, at pop culture ang celebrities at influencers na dumalo sa event.

Kabilang sa mga nakisaya si Andrea Brillantes na nakadamit bilang aswang, ang love team nina Donny Pangilinan at Belle Mariano bilang sina Captain Barbell at Darna, Coleen Garcia bilang Ibong Adarna, Jason Dy bilang Santelmo at marami pang iba.

Ang visual artist at designer na si Michelline Syjuco ang nanalong best dressed bilang si Valentina.

Nagsilbing hudyat din ang ball sa pagbubukas ng “Alamat”, isang art exhibition na nagtatampok ng mga gawa ng contemporary Filipino artists kabilang si Leeroy New na hango sa Philippine folklore.

– Ulat ni Gretchen Fullido, Patrol ng Pilipino