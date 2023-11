MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Mga kababalaghan sa Pinoy Big Brother House binalikan

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Naging saksi ng maraming kuwento ng daan-daang “housemate” sa halos 2 dekada ang sikat na bahay ng Pinoy Big Brother (PBB) sa Quezon City.

Pero kabilang sa drama at tawanan ng “teleserye ng totoong buhay” ang karasanan ng ilan sa umano’y mga ligaw na kaluluwa.

Noong PBB: All In Edition, nakarinig ng umiiyak na bata ang housemates at celebrities na sina Daniel Matsunaga at Jane Oineza.

May mga nasindak sa “nagpakita” sa isang video ni Stacey, miyembro ng P-pop group na BINI, nang manirahan din sila sa tinaguriang “Bahay ni Kuya” para sa training.

Kahit mismo ang staff ng PBB ay may kani-kanyang horror stories sa loob ng Bahay ni Kuya, kaya naman humingi na ng tulong mula sa paranormal expert ang production ng programa.

– Ulat ni Ganiel Krishnan, Patrol ng Pilipino