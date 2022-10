MULTIMEDIA

Higanteng 3D LED billboard sa BGC

ABS-CBN News

May bagong atraksiyon na matatagpuan sa Bonifacio Global City sa Taguig.

Ito ang higanteng 3D LED billboard, na katulad nang makikita sa Shibuya, Tokyo at sa Times Square sa New York City.

