PATROL NG PILIPINO: Silipin: Pinoy ‘take-out’ stall sa Switzerland

ABS-CBN News

MAYNILA — Taong 2017 nang buksan ng Pilipinong si Perry Ramirez ang ChaCha Food Corner sa basement ng Geneva Cornavin train station sa Switzerland.

Ito ang kauna-unahang Filipino food takeaway stall sa lugar pero maaaring kumain din sa mga mesa’t upuan sa harapan ng kanyang puwesto na tinawag na ‘Tsismis Corner’.

Mabenta ang dinuguan, bopis at Bicol Express maging sa mga ibang lahi. Paborito rin ang siomai, siopao, at empanada para sa mga on-the-go. Hindi rin magpapahuli ang mga pagkaing panghimagas gaya ng puto, biko, cassava cake, sapin sapin at buko pie.

Si Ramirez ay dating nurse sa Saudi Arabia bago lumipad sa Switzerland noong 1992.

Namasukan siyang kasambahay hanggang isa sa mga naging amo niya ang tumulong para makapag-aral siya at makapagbukas ng negosyo.

—Ulat ni Miranda De Quiros, Patrol ng Pilipino