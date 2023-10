MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Samu’t-saring sining itinampok sa ManilART’23

ABS-CBN News

MAYNILA – Tampok sa ManilART23 ang mahigit 100 na artists at 32 exhibitors nitong Oktubre 11-15 sa Taguig.

Isa sa mga ibinida noong exhibit ay ang coral-inspired artworks ni Ombok Villamor na “Sanctuary” at “Untouched Flora.”

Ayon kay Villamor, ang dagat ang kaniyang naging inspirasyon sa paggawa ng mga obra pagkatapos niyang tumigil sa pag-aaral para magtrabaho bilang mangingisda.

Ipinagdiriwang tuwing Oktubre ang Museums and Galleries Month. May mga museo na mabibisita ng libre para mas makilala at mapahalagahan ang mga iba't-ibang likhang sining.

– Ulat ni Izzy Lee, Patrol ng Pilipino