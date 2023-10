MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: DonBelle, itinuturing na 'safe space' ang isa't isa

MAYNILA – “I’m always here for him,” saad ni Belle Mariano tungkol sa on-screen partner na si Donny Pangilinan.

Sa panayam para sa kanilang primetime seryeng “Can’t Buy Me Love”, sinabi naman ni Pangilinan na sinisikap niyang maging komportable si Mariano sa kanilang mga eksena.

Nakita ang suporta nila sa isa’t isa sa mga eksena sa likod ng kamera sa set sa Binondo, Maynila.

Nanguna sa hilera ng Netflix TV shows sa Pilipinas ang “Can’t Buy Me Love” mula nang ilabas ito ng streaming service.

Mapapanood na rin ang serye sa iWantTFC, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, A2Z, TV5 at TFC.

– Ulat ni MJ Felipe, Patrol ng Pilipino