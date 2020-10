Babangon tayo: Ang kuwento sa likod ng inspiring song mula sa commercial ng kape

MULTIMEDIA

"Babangon tayo, susulong tayo.” Marami ang humugot ng pag-asa mula sa coffee ad jingle na ito.

Inilabas ang commercial limang araw matapos ang pagsabog ng Taal Volcano at nagbibigay inspirasyon pa rin ngayong may pandemic.

Ang 'di alam ng marami, dumaan sa matinding pagsubok ang associate creative director na sumulat ng kantang ito.

Alamin ang kuwento ni Gian Nealega at kung paano nakatulong ang kantang isinulat niya sa laban ng kanyang pamilya sa sakit na COVID-19.

