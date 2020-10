VIRAL: Mula 2 subscribers naging 177K ang followers ng 9-taong gulang na vlogger

MULTIMEDIA

"Happy 2 subscriber. Subscribe to my channel". Ito ang caption sa viral post ng 9-taong gulang na si Mary Grace Escobar.

Nagse-celebrate si Mary Grace para sa dalawang subscribers niya sa kanyang YouTube channel. Naglagay pa siya ng icing sa cupcake para dito.

Dahil sa kanyang viral post, mula 2 subscribers ay naging 177k na ang followers niya.

Kilalanin si Mary Grace sa video na ito.

