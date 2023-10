MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Social media activism, makabagong boses ng Pinoy netizens

ABS-CBN News

MAYNILA—Social media activism ang paggamit ng digital platforms para mas maging malawak at mas marami pang maabot ang mga isinusulong na adbokasiya o isyu ng isang tao o grupo sa isang lipunan.

Sa pamamagitan ng social media, nakahikayat na tumulong sa mga nangangailangan ang mga katulad ng non-profit organization na ‘May Twenty Ako’, at community pantry organizer na si Ana Patricia Non noong kasagsagan ng pandemya.

Nagkaisa rin ang social media users mula sa Pakistan, Sweden, at Amerika para ipanawagan ang libreng edukasyon sa mga kababaihan, isulong ang isyu ng climate change, at racial equality sa kani-kanilang bansa.

Ayon sa Statista Research Department, itinuturing na “social media capital of the world” ang Pilipinas at nasa 76 milyon na Pilipino ang aktibo sa social media.

– Ulat nina Anthony James Bayog, Lheonel Sanchez, Kristelle Jane Gaylon, Mon Chelo Rodelas, Carey Erwin Bayno, Mark Angelo Notarte, at Andrea Nicole Ebdane, Patrol ng Pilipino Interns