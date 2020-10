IKEA online store, magbubukas na sa Pilipinas sa 2021

MULTIMEDIA

Magbubukas na ng online store ang sikat na Swedish furniture retailer na IKEA sa Pilipinas. Kasunod ito ng plano nilang magbukas din ng store sa bansa sa susunod na taon. Bukod sa furniture at accessories, excited na rin ang mga Pinoy na matikman ang mga pagkaing itinitinda nila gaya ng Swedish meatballs.

