ALAMIN: Ano ang mga benepisyong kaakibat ng PWD ID?

Hindi lang mga senior citizen ang may pribilehiyo sa mga diskwento at maaaring makagamit ng priority lanes. Dahil sa batas, ang mga may kapansanan ay may kapareho ring benepisyo! Paano mapapakinabangan ang mga ito?

Alamin sa video na ito kung paano kumuha ng PWD ID na magsisilbing katibayan ng lehitimo ang kanilang pangangailangan.

