MULTIMEDIA

Laptop na, naging bato pa.

Ito ang nangyari sa isang college student matapos maloko sa kaniyang biniling gadget online. Imbes kasi na laptop, 3 bato ang laman ng package na ipinadala sa kaniya.

Naibalik na sa estudyante ang pera niya habang may mga tumulong din sa kaniya matapos mag-viral ang kaniyang kuwento.

