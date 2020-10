'Hindi lang ito para sa akin': Estudyanteng Dumagat, pangarap maging doktor

MULTIMEDIA

Mataas ang pangarap ng mga batang Dumagat sa Sitio Suha, Norzagaray, Bulacan.

Isa sa kanila ang estudyanteng si Nicole na nais magkapagtapos ng pag-aaral para maging doktor.

Ngayong balik-eskuwela, kilalanin natin siya at ang Dumagat community sa Sitio Suha.

Watch more in iWant or TFC.tv