Patrol ng Pilipino: Filipino translation ng BTS memoir, ikinatuwa ng fans

ABS-CBN News

MAYNILA – Ikinatuwa ng Filo ARMYs o Filipino fans ng K-pop superstars na BTS ang pagkakasalin ng memoir ng grupo sa wikang Filipino.

Tampok sa "Beyond the Story: 10-Year Record of BTS" ang isang dekadang kwento ng mga pinagdaanan nina RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V, at Jungkook sa music industry na naglagay sa kanila at sa K-pop sa international spotlight.

“Mas swak sa sensibility ng pagka-Pilipino ko 'yung translation in Filipino. Naririnig ko 'yung boses ng mga member in Filipino and that to me is a special experience,” ani Zarah Gagatiga, isang ARMY.

Isinalin sa 23 wika ang libro kabilang ang Filipino. Ang local publisher na Apop Books ang nangasiwa ng pagkakasalin ng akda sa sariling wika.

Ayon sa National Book Development Board Readership Survey noong 2017, 58 percent ng mga Pinoy ang mas gustong magbasa ng mga librong nasa wikang Filipino.

– Ulat ni Anna Cerezo, Patrol ng Pilipino

