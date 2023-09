MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Pagbabalik ng ‘Rama, Hari’, tampok muli ang ilang dating nagtanghal

ABS-CBN News

MAYNILA – Higit 4 dekada mula nang una siyang itanghal, matutunghayan ng bagong henerasyon ang Pinoy rock opera ballet na “Rama, Hari” na hango sa Indian epic na Ramayana.

Gaganap muli bilang “Sita” na love interest ng bidang si Rama ang singer na si Karylle, higit 10 taon matapos niya unang makuha ang role.

Kasama pa rin sa paghahanda ng panibagong staging ang ilang sa 5 ngayo'y national artist na unang nagsanib-puwersa noong 1979 para mabuo ang palabas.

Kabilang dito sina National Artist for Dance Alice Reyes at National Artist for Music Ryan Cayabyab–na ginabayan naman ang anak na si Toma para ikumpas ang musika bilng konduktor.

Nakatakdang itanghal ang “Rama, Hari” sa Samsung Performing Arts Theater sa Setyembre 22 at 23 kasunod ng unang showing nito sa Metropolitan Theater sa Maynila.

– Ulat ni Gretchen Fullido, Patrol ng Pilipino