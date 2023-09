MULTIMEDIA

MAYNILA – Alay sa pagmamahal ng kanyang fans sa Pilipinas ang pagbukas ng “Intimate Audrey” exhibit tampok ang Hollywood actress at philanthropist na si Audrey Hepburn.

Tampok din sa exhibit sa Mall of Asia, Pasay City ang “Audrey: An Homage from Filipino Fashion” na may iba-ibang likha ng Pinoy fashion designers na pinagsama ang pananamit ni Hepburn at ang disenyong Pilipino.

Binuo ito ng pamilya ni Hepburn, partikular ang anak niyang si Sean Hepburn Ferrer, dahil maraming Pinoy designers ang humahanga sa estilo ng iconic star.

Makikita rin sa exhibit ang halos 800 items ni Audrey gaya ng kanyang photos, memorabilia, dresses at accessories, kabilang ang kanyang passport at wedding dress.

Pangatlo ang Pilipinas sa mga bansang binuksan ang exhibit, kasunod ng Belgium at Netherlands.

Bukas ito hanggang October 29, 2023.

– Ulat ni Ganiel Krishnan, Patrol ng Pilipino