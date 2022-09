MULTIMEDIA

Batang gumagamit ng unicycle para makapasok sa eskuwela, hinangaan

ABS-CBN News

Hinangaan ng netizens ang sipat at pagpupursige ng isang dalagitang estudyante na gumagamit ng unicycle para makapasok sa paaralan araw-araw.

Marami rin ang naantig sa kaniyang kuwento at nagbigay ng tulong gaya ng bagong bisikleta at tulong pinansyal.

