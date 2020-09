Lolo sa Guimaras, gumawa ng study area sa itaas ng puno para sa online class ng apo

MULTIMEDIA

Kahanga-hanga ang isang lolo sa Guimaras na gumawa ng paraan para matuloy ang online class ng kaniyang apo.

Dahil mahina ang signal sa kanilang lugar, ginawan niya ng study area sa itaas ng puno ang apo.

Isang ama naman sa Iloilo City ang nagtayo ng maliit na bahay-bahayan sa tuktok ng isang burol para sa online class ng kaniyang anak.

