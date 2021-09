MULTIMEDIA

Paglalakbay ng COVID-19 diagnostic team, hinangaan

ABS-CBN News

Kahanga-hanga ang dedikasyon ng isang grupo ng mga nurse at medtech sa La Union. Tatlong beses sa isang linggo, tumatawid sila ng ilog at umaakyat ng mga bundok para magsagawa ng contact tracing at swabbing sa mga naging close contact ng mga pasyenteng may COVID-19.

