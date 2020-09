Lalaki, nag-aalaga sa mga inabandonang matanda sa Dagupan

MULTIMEDIA

Hinahangaan ang isang lalaki sa Dagupan, Pangasinan na nag-aalaga ng mga inabandonang lolo at lola. Kuwento ni Reynald Soriano, itinuturing niyang "God-given mission" ang pagtulong sa mga matatanda kahit pa maging siya ay problemado rin sa trabaho dahil sa pandemya.

