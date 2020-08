VIRAL: Magtataho, namigay ng libreng taho sa frontliners

MULTIMEDIA

Viral ang isang magtataho matapos niyang mamigay ng libreng taho sa mga frontliner sa isang ospital sa Maynila. Kuwento ng magtataho na si Tatay Rolando, masaya sila dahil kahit papaano ay nakakatulong sila sa mga bayaning frontliner ngayong may pandemic.

