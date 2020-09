Binata, nagtitinda ng tapa para maipagamot ang kapatid

MULTIMEDIA

Para makatulong sa kaniyang pamilya, naisipan ng 20-anyos na si Renz na magtinda ng tapa. Bukod sa dagdag na kita, malaking tulong din ito sa pamilya niya lalo't kinailangang ipagamot ang kaniyang kapatid na may sakit sa baga.

Watch more in iWant or TFC.tv