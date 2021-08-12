Home > Life MULTIMEDIA Fil-Am doctor, ginawang Barbie role model ABS-CBN News Posted at Aug 12 2021 08:39 PM Share Facebook Twitter Pinterest Viber Watch more on iWantTFC Isang Filipino-American na doktor sa Amerika ang kinilala ng doll brand na Barbie bilang bayaning frontliner ngayong pandemic. Siya ay si Dr. Audrey Sue Cruz. At bilang isa sa anim na frontliner na bahagi ng #ThankYouHeroes collection ng Barbie, ginawan din siya ng manika na kamukhang-kamukha niya. Read More: Barbie frontliners heroes Dr Audrey Sue Cruz racial bias discrimination doll doktor doctor pandemic /news/08/12/21/union-warns-of-possible-labor-strike-of-health-workers/news/08/12/21/prof-desists-from-pursuing-cyber-libel-case-vs-ressa/sports/08/12/21/vismin-cup-basilan-just-one-win-away-from-title/news/08/12/21/doh-binatikos-sa-mga-nasitang-paggasta-sa-covid-funds/entertainment/08/12/21/1-on-1-kira-balinger-on-pageantry-mmk-and-the-law-of-revenge