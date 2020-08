MULTIMEDIA

Trending ang ostrich na nakawala sa loob ng isang private subdivision sa Quezon City, Martes ng umaga.

Sinubukan pa nitong lumabas sa gate ng subdivision pero hindi pinadaan ng guwardya, biro ng mga netizen ay wala raw kasi itong quarantine pass at naka-MECQ ang Metro Manila.

Iba't iba ang reaksyon ng netizen sa unique na pangyayari.

