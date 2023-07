MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Mga tradisyon at tema ng mga 'OOTD' sa SONA

ABS-CBN News

MAYNILA – Nakagawian na ring abangan ang outfit of the day o OOTD ng mga mambabatas at panauhin sa taunang State of the Nation Address (SONA).

Nasilayan sa red carpet papasok sa Batasang Pambansa ang iba't ibang tema at pananamit ng mga dumalo.

Tampok ang traditional looks tulad ng Maguindanaon dress ni Vice Pres. Sara Duterte, ang baro’t saya gawa ng Lumban weavers ni Sen. Risa Hontiveros, ang Kalinga-Apayao attire na may henna tattoo ni Sen. Imee Marcos, at ang 30-year-old Filipiniana dress ni Sen. Loren Legarda.

Napansin naman sa mga lalaking mambabatas ang barong ni Sen. Robin Padilla na may silhouette ng bayaning si Andres Bonifacio at ang Independence day-themed na burda sa barong ni Cavite Rep. Jolo Revilla.

Protesta naman ang tema ng suot nina Gabriela Rep. Arlene Brosas, ACT Teachers Rep. France Castro, at Kabataan Rep. Raoul Manuel na hand-painted ng isang estudyante.

Ayon naman sa anthropology professor na si Nestor Castro, magagamit ang kasuotan para maipakita ng mga dumadalo sa SONA ang sektor ng lipunan na kanilang kinakatawan at ang kanilang sentimyento sa mga isyung kinakaharap ng bansa.

– Ulat ni Ganiel Krishnan, Patrol ng Pilipino

