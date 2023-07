MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Tips ng Kapamilya journalists sa mga estudyanteng lumahok sa NSPC

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Pagkatapos ng 2 taong paghinto dahil sa pandemya, nagbabalik na ang National Schools Press Conference (NSPC) na ginanap sa Cagayan de Oro noong Hulyo 17 hanggang 21.

May tema itong “From Campus Journalism to Real-World Journalism: Shaping Minds from Schools to Societies”.

Layunin ng taunang patimpalak na magbigay-kaalaman tungkol sa journalism at magsilbing training para sa mga estudyanteng nangangarap maging mabuting tagakuwento at tagabalita.

Sakop nito ang iba-ibang kategorya mula sa pagsulat at paglimbag hanggang sa broadcasting at mobile journalism.

Bilang pakikiisa at gabay sa mga young and upcoming journalist, nagbigay ng mahahalagang tip ang ilang taga-ABS-CBN News para sa mga kalahok ng NSPC ngayong taon.

— Ulat ni Anjo Bagaoisan, Patrol ng Pilipino