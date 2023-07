MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Sistine Chapel exhibit, tampok sa Pasig

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Tampok sa isang exhibit sa isang mall sa Pasig City hanggang September 20 ang 34 na life-sized reproduction ng mga ipinintang fresco ni Michelangelo Buonarroti sa Sistine Chapel.

Ilan sa mga makikita ng malapitang ang “The Creation of Adam,” “The Last Judgment,” at “The Fall of Man and Expulsion from Paradise.”

Gumamit ng makabagong teknolohiya sa mga tampok na obra para masigurong malapit ito sa orihinal. Mayroon ding audio guide na nagpapaliwanag ng kwento sa likod ng mga ito.

Bahagi ng ticket sales na kikitain mula sa exhibit ay mapupunta sa kawanggawa.

--Ulat ni Vivienne Gulla, Patrol Ng Pilipino