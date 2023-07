MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Pageant tips and strategies mula kay Miss Supranational Philippines 2023 Pauline Amelinckx

ABS-CBN News

Kasalukuyang abala si Pauline Amelinckx, kinatawan ng bansa sa Miss Supranational 2023, sa pre-pageant activities na ginaganap sa Poland. Sa Hulyo 14 nakatakda ang coronation night.

Bago nito, puspusan ang naging paghahanda ni Amelinckx bago bumiyahe. Ibinahagi niya ang kanyang mga tips and strategies sa pagrampa at sa tamang tindig at titig.

Confident din ang Filipino-Belgian beauty queen sa kanyang fitness at form na aniya'y hindi nakakahon sa pagiging "model-type."

Nagpasalamat din si Amelinckx at nagbigay-pugay sa kanyang ina sa suporta at pagmamahal nito sa kanya.

—Ulat ni Dyan Castillejo, Patrol ng Pilipino