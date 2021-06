MULTIMEDIA

Musical instrument na tinutugtog gamit ang mata

Isang computer scientist at musician ang nakaimbento ng software na maaaring gamitin ng mga taong may kapansanan para makalikha ng musika. Tinawag niya itong "Eyeharp" at napapatugtog ito sa pamamagitan ng pagtingin sa mga musical notes na nasa screen.

