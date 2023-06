MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: May isa pang ‘Araw ng Kalayaan’?

ABS-CBN News

MANILA — Kung maging batas ang isang panukalang lumusot na sa Kamara kamakailan, kikilalanin ang isa pang araw bukod sa Hunyo 12 bilang opisyal na pagdeklara ng kasarinlan ng Pilipinas.

Sa House Bill No. 7986 na unang inihain ni Cavite second district Rep. Lani Mercado, gagawing special working holiday ang August 1 bilang "Promulgation of the Solemn Declaration of Philippine Independence" day.

Ayon kasi sa pagsasaliksik, hindi agad pinirmahan ng dating pangulong Emilio Aguinaldo ang independence proclamation noong June 12, 1898 dahil may mga puna pa siya rito.

Agosto 1 pa ng taong iyon nang gumawa ng bagong deklarasyon si Apolinario Mabini sa Bacoor Assembly, na opisyal na pinirmahan ni Aguinaldo kasama ang mga kinatawan ng mga malayang probinsya sa panahong iyon.

Nakapasa na sa final reading ang HB 7986 at hawak na ng Senado.

— Ulat ni RG Cruz, Patrol ng Pilipino