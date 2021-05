MULTIMEDIA

NXT Profiles: Sino si H.E.R.? Fil-Am singer-songwriter na nanalo ng Oscar at Grammy

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Marunong magsaing gamit ang daliri, mahilig sa lumpia, at lumaki sa kantang "Maging Sino Ka Man" ni Sharon Cuneta.

Pinoy na Pinoy ang Fil-Am singer-songwriter na si H.E.R..

Gumawa ng kasaysayan ang 23-year-old singer bilang unang Filipina na nanalo sa Oscar ng Best Original Score para sa kanta niyang “Fight For You.”

Natalo rin niya sina Beyoncé, Dua Lipa, at Taylor Swift sa Grammy Awards 2021 nang manalo ang kanta niyang "I Can't Breathe" bilang Song of the Year.

Kilalanin si H.E.R. sa video na ito.

Watch more in iWantTFC