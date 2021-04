MULTIMEDIA

'No make-up' video ni Miss Universe Philippines Rabiya Mateo, trending

Trending sa social media ang "no make-up" look ni Miss Universe Philippines Rabiya Mateo. Handang-handa na rin ang Pinay beauty queen para sa nalalapit na Miss Universe pageant ngayong May 17.

